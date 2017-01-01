В Киеве квартирант убил хозяйку, чтобы бесплатно жить в квартире

Столичная пенсионерка обещала увеличить плату за проживание, однако это квартиранту не понравилось и он решил вывезти ее на проживание в село.

В Киеве мужчина, который снимал жилье, угостил свою хозяйку-пенсионерку сладостями с наркотиками, от которых она опьянела и впоследствии скончалась.

Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Киевской области в пятницу, 16 февраля.

"Установлено, что столичная пенсионерка обещала увеличить плату за коммунальные услуги, однако это квартиранту не нравилось. Вместо этого он пришел к пенсионерке с гостинцем – нашпиговал сладости наркотическим веществом и угостил ими женщину. Когда женщина опьянела – мужчина попросил своего знакомого отвести ее в дачный дом в село Савенки", – говорится в сообщении.

Женщина упала мертвой, как только переступила порог дома. Мужчина вызвал скорую и попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

Ему было объявлено подозрение по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека (ч.1 ст.146 УК Украины). Продолжается следствие.

Ранее в Одессе ограбили 72-летнюю пенсионерку. Трое мужчин унесли деньги и золотые украшения на общую сумму 500 тысяч долларов.

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