В Киеве отметили 100-летие Литовской Республики

По случаю празднования 100-летия Литовской Республики состоялась церемония символического поднятия литовского флага на Замковой горе в Киеве.

В Киеве на Замковой горе прошли празднества по случаю празднования 100-летия восстановления государственной независимости Литовской Республики. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, собралось более 100 человек, среди которых были представители Киевского общества литовцев и друзья Литвы в Украине, присоединившиеся к празднику, который сегодня отмечается Литвой и литовской диаспорой во всем мире.

Участники мероприятия имели при себе национальную символику Литвы с изображением желто-зелено-красного флага и герба в виде рыцаря верхом на серебряном коне. Они развернули литовский государственный флаг размером 25 метров на 15 метров и спели национальный гимн.

По словам участников мероприятия, сегодня Литва отмечает очень важный праздник. Замковая гора в столице Украины имеет важное историческое значение. Участники собрания отметили, что именно с этого места началась дружба между украинским и литовским народами.

Третий секретарь посла Литовской Республики в Украине Рута Рудинскайте-Ларсен отметила, что 100 лет назад в этот день была восстановлена Литовская государственность, которая уже существовала тысячелетие.

"Это очень важно для каждого литовца, и мы в душе очень рады, что эти 100 лет хотя и характеризовались не слишком положительными событиями для литовцев, но те события уже закончились, и сейчас мы строим уже современную свободную и такую уникальную Литву в Европе и НАТО", - сказала Рудинскайте-Ларсен.

В свою очередь другой литовский дипломат Юргис Вильчинскас, который работает в Представительстве Европейского Союза в Украине, отметил, что 16 февраля - это дата, которую необходимо воспринимать как день рождения, а также символизировать со своеобразной идентификацией Литвы как нации. Он обратил внимание, что этот праздник отмечает литовская диаспора по всему миру.

"Мы много лет страдали, поскольку мы не были сильными. Но все же мы свою культуру, свою идентичность смогли сохранить, и уже в современные времена смогли использовать эту идентичность, чтобы поставить на ноги государство", - сказал Вильчинскас.

Напомним, правительство Литовской Республики 29 ноября 2017 года приняло решение о передаче Министерству обороны Украины вооружения и боеприпасов почти на 2 млн евро.

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