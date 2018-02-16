В Киеве на Телиги столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
Всего в ДТП были ранены и травмированы 15 человек.
На улице Телиги произошло ДТП с двумя маршрутками "Богдан" - одна из них, которая направлялась по маршруту 242, на большой скорости хотела перестроиться из своей полосы и при этом подрезал другой "Богдан", который двигался по маршруту 500. Об этом сообщает ТСН.
Обе маршрутки вылетели с дороги, одна из них врезалась в дерево, другая - в столб, который повалила на трассу.
Видео: facebook.com/KyivOperativ