В Киеве на Телиги столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

Всего в ДТП были ранены и травмированы 15 человек.

На улице Телиги произошло ДТП с двумя маршрутками "Богдан" - одна из них, которая направлялась по маршруту 242, на большой скорости хотела перестроиться из своей полосы и при этом подрезал другой "Богдан", который двигался по маршруту 500. Об этом сообщает ТСН.



Обе маршрутки вылетели с дороги, одна из них врезалась в дерево, другая - в столб, который повалила на трассу.

В аварии пострадали 15 человек, двое находятся в критическом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи, а также спасатели.

Видео: facebook.com/KyivOperativ