Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на Телиги столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

Комментариев: 1
Всего в ДТП были ранены и травмированы 15 человек.
В Киеве на Телиги столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

На улице Телиги произошло ДТП с двумя маршрутками "Богдан" - одна из них, которая направлялась по маршруту 242, на большой скорости хотела перестроиться из своей полосы и при этом подрезал другой "Богдан", который двигался по маршруту 500. Об этом сообщает ТСН.

Обе маршрутки вылетели с дороги, одна из них врезалась в дерево, другая - в столб, который повалила на трассу.

В аварии пострадали 15 человек, двое находятся в критическом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи, а также спасатели.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
РАЗГЕЛЬДЯЙ    16.02.2018, 19:37
Оценка:  +4
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Два дыбила это сила.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь