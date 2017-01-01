В Киеве столкнулись две маршрутки, образовалась большая пробка
Две маршрутки столкнулись в Киеве в пятницу, 16 февраля, на ул. Телиги. В аварии были тяжело травмированы двое людей, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Из-за столкновения возникла большая пробка на улице Телиги у съезда на Кирилловскую в сторону метро Петровка.
На момент публикации пострадавших уже госпитализировали, правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Предварительно известно: обе маршрутки двигались в попутном направлении. Вероятно, один из водителей подрезал другого, в результате чего один автобус столкнулся с электроопорой, а другой выехал на тротуар и врезался в дерево.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве столкнулись две маршрутки, образовалась большая пробка
Напомним, на окраине Киева военные попали в ДТП, есть пострадавшие.
Ранее в Запорожье маршрутка врезалась в грузовик с военными, пострадал один человек.