В Киеве столкнулись две маршрутки, образовалась большая пробка

Двоих людей госпитализировали с серьезными травмами, правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Тем временем на дороге образовалась большая проблка.

В Киеве не разминулись две маршрутки facebook.com/UA.KyivPolice

Две маршрутки столкнулись в Киеве в пятницу, 16 февраля, на ул. Телиги. В аварии были тяжело травмированы двое людей, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Из-за столкновения возникла большая пробка на улице Телиги у съезда на Кирилловскую в сторону метро Петровка.

На момент публикации пострадавших уже госпитализировали, правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Предварительно известно: обе маршрутки двигались в попутном направлении. Вероятно, один из водителей подрезал другого, в результате чего один автобус столкнулся с электроопорой, а другой выехал на тротуар и врезался в дерево.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.

Напомним, на окраине Киева военные попали в ДТП, есть пострадавшие.

Ранее в Запорожье маршрутка врезалась в грузовик с военными, пострадал один человек.