В Киеве полиция разняла драку пешехода с водителем

В полицию сообщили: “Перекресток Закревского и Маяковского, на территории ярмарки большая драка, с применением оружия“.

Драчунов разняли. У одного была палка, у другого пистолет facebook.com/KyivOperativ/

На Троещине в Киеве мужчины подрались из-за того, что одному из участников конфликта показалось, будто автомобилист сбил человека. Об этом пишет Киев Оперативный.

На линию 102 поступил вызов “Перекресток Закревского и Маяковского, на территории ярмарки большая драка, с применением оружия“. Через пару минут на месте уже два экипажа патрульной полиции.

Источник пишет, что стрельбы не было, но есть фото гильзы facebook.com/KyivOperativ/

Оказалось, что мужчина двигался по тротуару на автомобиле Toyota. Таким образом он объезжал ярмарку, чтобы попасть к себе домой. Другому мужчине, который шел по тротуару, показалось, что Toyota чуть не сбил дедушку и перегородил автомобилю дорогу. Началась словесная перепалка, после чего пешеход кинул крупой в водителя и оторвал задний дворник. Между двумя мужчинами началась драка.

Когда их разняли, водитель достал пистолет (полиция проверила - зарегистрирован) и заслал патрон в патронник, в ответ пешеход начал размахивать палкой. К счастью, до стрельбы не дошло. От медицинской помощи оба отказались.

На месте работали патрули полиции и следственная группа.

Ранее в Киеве водители подрались из-за очереди на АЗС.