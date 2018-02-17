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В Киеве полиция разняла драку пешехода с водителем

Комментариев: 4
В полицию сообщили: “Перекресток Закревского и Маяковского, на территории ярмарки большая драка, с применением оружия“.
Драчунов разняли. У одного была палка, у другого пистолет
Драчунов разняли. У одного была палка, у другого пистолет
facebook.com/KyivOperativ/

На Троещине в Киеве мужчины подрались из-за того, что одному из участников конфликта показалось, будто автомобилист сбил человека. Об этом пишет Киев Оперативный.

На линию 102 поступил вызов “Перекресток Закревского и Маяковского, на территории ярмарки большая драка, с применением оружия“. Через пару минут на месте уже два экипажа патрульной полиции.

Источник пишет, что стрельбы не было, но есть фото гильзы
Источник пишет, что стрельбы не было, но есть фото гильзы
facebook.com/KyivOperativ/

Оказалось, что мужчина двигался по тротуару на автомобиле Toyota. Таким образом он объезжал ярмарку, чтобы попасть к себе домой. Другому мужчине, который шел по тротуару, показалось, что Toyota чуть не сбил дедушку и перегородил автомобилю дорогу. Началась словесная перепалка, после чего пешеход кинул крупой в водителя и оторвал задний дворник. Между двумя мужчинами началась драка.

Когда их разняли, водитель достал пистолет (полиция проверила - зарегистрирован) и заслал патрон в патронник, в ответ пешеход начал размахивать палкой. К счастью, до стрельбы не дошло. От медицинской помощи оба отказались.

На месте работали патрули полиции и следственная группа.

Ранее в Киеве водители подрались из-за очереди на АЗС.

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Теги: Киев, конфликт, драка, водитель, пешеходы, автомобили
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Комментариев (3)
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OttoOtto    17.02.2018, 19:58
Оценка:  -2
OttoOtto
штраф с питараса оторвавшего дворник
П    17.02.2018, 19:31
Оценка:  +1
П
Судья или прокурор?
berduchiv    17.02.2018, 18:51
Оценка:  +6
berduchiv
какой дэбил новости редактирует- стрельбы небыло и документирование гильзы
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