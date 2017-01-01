В Киеве похитили бизнесмена, требовали полмиллиона долларов

Потерпевшего зовут Сурен Мамаян. Спецоперацию по освобождению заложника снимал беспилотник.

В Киевской области полиция задержала нескольких человек, удерживавших в заложниках предпринимателя.

Как рассказал на брифинге 17 февраля начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, слова которого цитирует Интерфакс-Украина.

Киевского предпринимателя похитили 6 февраля и увезли в неизвестном направлении. Два автомобиля, на которых совершали похищение, похитители сожгли, чтобы скрыть улики. Мужчину удерживали в плену, требуя от близких $500 тысяч.

Начальник главка рассказал, что в субботу около полудня в Киевский области полиция совместно с СБУ провела спецоперацию по освобождению заложника.

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“Задержаны несколько человек, которые непосредственно находились на месте совершения преступления, где удерживали заложника“, - рассказал Крищенко.

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Потерпевшего зовут Сурен Мамаян. Отвечая на вопрос журналистов, почему злоумышленники требовали такой выкуп, он сказал: “Они знали, что мы поддерживаем друг друга, что сын, другие родственники, знакомые соберут эту сумму“. Он также поблагодарил полицейских за освобождение.

Уточняя информацию о задержанных, о мотивах преступления и потерпевшем, Крищенко сказал: “Это граждане Украины, ранее у нескольких из них были проблемы с законом, всем уже за 30 лет. Потерпевший – гражданин Украины, предприниматель“.

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