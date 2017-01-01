В Киеве похитили бизнесмена, требовали полмиллиона долларов
В Киевской области полиция задержала нескольких человек, удерживавших в заложниках предпринимателя.
Как рассказал на брифинге 17 февраля начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, слова которого цитирует Интерфакс-Украина.
Киевского предпринимателя похитили 6 февраля и увезли в неизвестном направлении. Два автомобиля, на которых совершали похищение, похитители сожгли, чтобы скрыть улики. Мужчину удерживали в плену, требуя от близких $500 тысяч.
Начальник главка рассказал, что в субботу около полудня в Киевский области полиция совместно с СБУ провела спецоперацию по освобождению заложника.
“Задержаны несколько человек, которые непосредственно находились на месте совершения преступления, где удерживали заложника“, - рассказал Крищенко.
Читай также: В Киеве арестовали похитителей, которые требовали выкуп в $5 миллионов биткоинами
Потерпевшего зовут Сурен Мамаян. Отвечая на вопрос журналистов, почему злоумышленники требовали такой выкуп, он сказал: “Они знали, что мы поддерживаем друг друга, что сын, другие родственники, знакомые соберут эту сумму“. Он также поблагодарил полицейских за освобождение.
Уточняя информацию о задержанных, о мотивах преступления и потерпевшем, Крищенко сказал: “Это граждане Украины, ранее у нескольких из них были проблемы с законом, всем уже за 30 лет. Потерпевший – гражданин Украины, предприниматель“.
Спецоперацию по освобождению снимал беспилотник:
Ранее в Кривом Роге похитители убили заложника, не получив выкуп. Убийц задержали.