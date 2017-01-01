Суд арестовал директора Элиты-Центра и его сообщника

Игорь Цыганок будет находиться под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,3 млн гривен. Его сообщнику суд определил залог в 140 тысяч гривен.

Директору строительной компании Элита-центр, задержанному за требование взятки в размере $50 тысяч, и его сообщнику, избрана мера пресечения в виде содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в воскресенье, 18 февраля.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры N9 директору строительной компании Элита-центр задержанному за вымогательство 50 тысяч долларов США для инвестора, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,3 млн гривен", – говорится в сообщении.

Также на 60 суток арестовали его сообщника, руководителя ООО Строительно-инвестиционная компания ПСП ЛТД, задержанного непосредственно после получения указанных средств. В качестве альтернативы суд определил для подозреваемого залог в сумме 140 тысяч гривен. Мера пресечения второму фигуранту производства прокуратура будет обжаловать в части залога.

В прокуратуре напомнили, что директор Элиты-центра Игорь Цыганок, действуя в сговоре с руководителем ООО Строительно-инвестиционная компания ПСП ЛТД, требовали $50 тысяч от владельца квартиры в новостройке Элиты-центра за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье .

Мужчины были задержаны 15 февраля на территории города Киева.

Напомним, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний Элита-центр, представители которой брали у них деньги в качестве оплаты строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники от граждан, оценивается более чем в 400 млн гривен.

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