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В Киеве разбили окна в Россотрудничестве

Комментариев: 3
Активисты националистических организаций забросали камнями здание Россотрудничества на улице Борисоглебской. Также радикалы разгромили здания Сбербанка России и Альфа-Банка.
У здания Сбербанка присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались в действия националистов
У здания Сбербанка присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались в действия националистов
РБК-Україна

В Киеве около сотни активисты добровольческого движения ОУН Николая Коханивского забросали здание Россотрудничества булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол, сообщает Интерфакс-Украина в воскресенье, 18 февраля.

После этого часть активистов подошли к зданию Альфа-Банка на расположенной рядом улице Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.

По дороге к зданию Россотрудничества националисты сделали остановку возле здания Сбербанка (бывшего Сбербанка России) на улицу Сагайдачного и разбили в нем камнями окна.

В это время у здания Сбербанка присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались в действия националистов и не препятствовали им.

Напомним, 17 февраля радикалы из националистической организации С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве на Подоле.

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Теги: националисты, Альфа-Банк, Сбербанк, Россотрудничество, Сбербанк России, радикалы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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kotnatan    18.02.2018, 20:48
Оценка:  0
kotnatan
не, не у нас фашистов нет - у нас только активисты!!!!!!!!!!!!
fjyhffdlf    18.02.2018, 20:26
Оценка:  +2
fjyhffdlf
Бедные страховщики!Сегодня они попали на серъёзное бабло!
barakuda*777    18.02.2018, 20:25
Оценка:  +9
barakuda*777
Безнаказанность порождает новые преступления.
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