Активисты националистических организаций забросали камнями здание Россотрудничества на улице Борисоглебской. Также радикалы разгромили здания Сбербанка России и Альфа-Банка.

У здания Сбербанка присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались в действия националистов РБК-Україна

В Киеве около сотни активисты добровольческого движения ОУН Николая Коханивского забросали здание Россотрудничества булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол, сообщает Интерфакс-Украина в воскресенье, 18 февраля.

После этого часть активистов подошли к зданию Альфа-Банка на расположенной рядом улице Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.

По дороге к зданию Россотрудничества националисты сделали остановку возле здания Сбербанка (бывшего Сбербанка России) на улицу Сагайдачного и разбили в нем камнями окна.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве разбили окна в Россотрудничестве

В это время у здания Сбербанка присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались в действия националистов и не препятствовали им.

Напомним, 17 февраля радикалы из националистической организации С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве на Подоле.

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