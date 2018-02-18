Россотрудничество: Офису в Киеве нанесен серьезный ущерб
Зданию представительства Россотрудничества в Киеве в результате нападения активистов добровольческого движения ОУН нанесен значительный ущерб. Об этом сообщила глава агентства Элеонора Митрофанова в комментарии Интерфаксу в воскресенье, 18 февраля.
По словам Митрофановой, в нападении участвовало около 70 человек, которые пошли на офис Россотрудничества "после Майдана" и нанесли их офису "достаточно серьезный ущерб".
В здании разбиты окна, оно облито краской. Люди при этом не пострадали, поскольку в офисе на момент нападения никого не было.
Митрофанова отметила, что об инциденте сообщили в МИД РФ.
Как сообщалось, сегодня активисты добровольческого движения ОУН Николая Коханивского забросали здание Россотрудничества булыжниками и яйцами. А накануне радикалы из националистической организации С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве на Подоле.