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Россотрудничество: Офису в Киеве нанесен серьезный ущерб

Комментариев: 2
В здании Россотрудничества разбиты окна, оно облито краской Необходимые действия в связи с инцидентом уже "были предприняты по линии российского МИД".
Радикалы из С14 в субботу, 17 февраля, ворвались в здание Россотрудничества
Радикалы из С14 в субботу, 17 февраля, ворвались в здание Россотрудничества
facebook.com/c14news

Зданию представительства Россотрудничества в Киеве в результате нападения активистов добровольческого движения ОУН нанесен значительный ущерб. Об этом сообщила глава агентства Элеонора Митрофанова в комментарии Интерфаксу в воскресенье, 18 февраля.

По словам Митрофановой, в нападении участвовало около 70 человек, которые пошли на офис Россотрудничества "после Майдана" и нанесли их офису "достаточно серьезный ущерб".

В здании разбиты окна, оно облито краской. Люди при этом не пострадали, поскольку в офисе на момент нападения никого не было.

Митрофанова отметила, что об инциденте сообщили в МИД РФ.

Как сообщалось, сегодня активисты добровольческого движения ОУН Николая Коханивского забросали здание Россотрудничества булыжниками и яйцами. А накануне радикалы из националистической организации С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве на Подоле.

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Теги: националисты, ущерб, Россотрудничество, радикалы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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barakuda*777    18.02.2018, 20:26
Оценка:  +5
barakuda*777
Вопрос ,кто заказывал музыку?100% не янки.
fjyhffdlf    18.02.2018, 20:26
Оценка:  -3
fjyhffdlf
Все эти активисты на самом деле работают на руководство той страны,чьи организации они громят.
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