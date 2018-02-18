Россотрудничество: Офису в Киеве нанесен серьезный ущерб

В здании Россотрудничества разбиты окна, оно облито краской Необходимые действия в связи с инцидентом уже "были предприняты по линии российского МИД".

Радикалы из С14 в субботу, 17 февраля, ворвались в здание Россотрудничества facebook.com/c14news

Зданию представительства Россотрудничества в Киеве в результате нападения активистов добровольческого движения ОУН нанесен значительный ущерб. Об этом сообщила глава агентства Элеонора Митрофанова в комментарии Интерфаксу в воскресенье, 18 февраля.

По словам Митрофановой, в нападении участвовало около 70 человек, которые пошли на офис Россотрудничества "после Майдана" и нанесли их офису "достаточно серьезный ущерб".

В здании разбиты окна, оно облито краской. Люди при этом не пострадали, поскольку в офисе на момент нападения никого не было.

Митрофанова отметила, что об инциденте сообщили в МИД РФ.

Как сообщалось, сегодня активисты добровольческого движения ОУН Николая Коханивского забросали здание Россотрудничества булыжниками и яйцами. А накануне радикалы из националистической организации С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве на Подоле.