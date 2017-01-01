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Полиция расследует погромы в центре Киева

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Уголовное производство будет открыто в том случае, если в полицию поступит обращение представителей учреждений, которые были повреждены.
Активисты националистических организаций забросали камнями российские банки на Подоле
Активисты националистических организаций забросали камнями российские банки на Подоле
РБК-Україна

Правоохранители проводят доследственную проверку по факту событий на столичном Подоле, где представители националистических организаций повредили здание банка, Российского центра науки и культуры и пытались повредить фасад еще одного финучреждения. Об этом сообщили в полиции Киева вечером в воскресенье, 18 февраля.

"Участники добровольческого движения ОУН провели акцию... В месте проведения акции находились группы коммуникации, которые проводили разъяснительную работу о последствиях нарушения правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, призывавших к противоправным действиям и непосредственно действия правонарушителей", - сообщили в полиции.

Пострадавших и задержанных по итогам акции нет. Факт происшествия зарегистрирован.

В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик в эфире 112 Украина заявила, что уголовное производство будет открыто в том случае, если в полицию поступит обращение представителей учреждений, которые были повреждены.

"Нести ответственность - при наличии заявления представителей учреждений - будет человек, который является организатором этой акции. Под организатором имеется в виду тот, кто подавал заявку на проведение мероприятия в КГГА", - отметила Блищик.

Ранее в Россотрудничестве заявили, что зданию представительства в Киеве в результате нападения активистов добровольческого движения ОУН нанесен значительный ущерб.

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Теги: полиция, погром, националисты, расследование, Альфа-Банк, погромы, Сбербанк, Россотрудничество, Сбербанк России
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Источник: korrespondent.net

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