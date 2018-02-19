В Киеве празднование Дня рождения закончилось массовой дракой

Драка с участием более 15 человек произошла возле ресторана Tayger Pizza.

В Киеве в ночь на 19 февраля возле ресторана Tayger Pizza на улице Вадима Гетьмана, 4 произошла массовая драка. Об этом сообщает Информатор.

Конфликт возник во время празднования Дня рождения. По словам пострадавших, празднование в заведении подходило к концу, и компания вызвала такси. На выходе из пиццерии одного из отмечавших задел плечом мужчина.

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Словесная перепалка быстро переросла в драку. В ходе конфликта подбежало еще около 15 человек, которые начали избивать как парней, так и девушек. После того как девушки начали кричать, нападавшие убежали в сторону Индустриального моста.

Прибывшая на место полиция охраны заметила убегающую группу мужчин и начала преследование, в результате чего один молодой человек был задержан.

Полиция задержала одного из нападавших kiev.informator.ua

Задержанного и потерпевших доставили в районное отделение полиции для написания заявления и дальнейших разбирательств.

У одного из пострадавших сломан нос, у второго - множественные травмы лица от многочисленных ударов. От госпитализации пострадавшие отказались.

Напомним, 17 февраля на Троещине в Киеве мужчины подрались из-за того, что одному из участников конфликта показалось, будто автомобилист сбил человека. Ранее в декабре в Соломенском районе столицы произошла массовая драка местных жителей с ромами.