Самоубийство иностранной студентки: университет отстранил замдекана

Студентку отчислили, поскольку истек срок документа, который позволял ей жить в Украине.

Руководство университета им. Богомольца в понедельник, 19 февраля, отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами на время расследования ситуации с пропавшей студенткой из Туркменистана. Об этом сообщается на сайте университета.

Замдекана якобы сама написала заявление.

“Заявление заместителя декана Тимохиной Т.А. относительно отстранения удовлетворено. Соответствующий приказ подписан 19 февраля 2018 г. в связи с проведением расследования Соломенским управлением полиции Главного Управления Национальной полиции в г. Киев относительно обстоятельств исчезновения Мукаддас Насырлаевой“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, в университете объявили внутреннюю служебную проверку.

В учреждении заявили, что не знают, что произошло со студенткой из Туркменистана, однако заверили, что будут содействовать правоохранительным органам в расследовании пропажи Насырлаевой.

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Как объяснили в университете, студентка была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства, поскольку срок действия ее визы истек 17 декабря 2017 года. 18 января вуз сообщил о расторжении контракта с Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей было во второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась, отметили в вузе.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки Туркменистана, которая, по данным полиции, прагнула с моста Патона.

В столичной прокуратуре отметили, что по обнародованной в СМИ информации, к такому поступку девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в университете, и недоразумения с его руководством. В то же время в туркменской диаспоре заявили, что пропавшая 30 января студентка Национального медуниверситета имени Богомольца Муккадас Насырлаева прыгнула с моста Патона в Киеве после того, как деканат отказался выдать ей заявление, необходимое для продления вида на жительство в Украине.