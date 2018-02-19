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Самоубийство иностранной студентки: университет отстранил замдекана

Комментариев: 9
Студентку отчислили, поскольку истек срок документа, который позволял ей жить в Украине.
Университет им. Богомольца
Университет им. Богомольца
dsnews.ua

Руководство университета им. Богомольца в понедельник, 19 февраля, отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами на время расследования ситуации с пропавшей студенткой из Туркменистана. Об этом сообщается на сайте университета.

Замдекана якобы сама написала заявление.

“Заявление заместителя декана Тимохиной Т.А. относительно отстранения удовлетворено. Соответствующий приказ подписан 19 февраля 2018 г. в связи с проведением расследования Соломенским управлением полиции Главного Управления Национальной полиции в г. Киев относительно обстоятельств исчезновения Мукаддас Насырлаевой“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, в университете объявили внутреннюю служебную проверку.

В учреждении заявили, что не знают, что произошло со студенткой из Туркменистана, однако заверили, что будут содействовать правоохранительным органам в расследовании пропажи Насырлаевой.

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Как объяснили в университете, студентка была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства, поскольку срок действия ее визы истек 17 декабря 2017 года. 18 января вуз сообщил о расторжении контракта с Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей было во второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась, отметили в вузе.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки Туркменистана, которая, по данным полиции, прагнула с моста Патона.

В столичной прокуратуре отметили, что по обнародованной в СМИ информации, к такому поступку девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в университете, и недоразумения с его руководством. В то же время в туркменской диаспоре заявили, что пропавшая 30 января студентка Национального медуниверситета имени Богомольца Муккадас Насырлаева прыгнула с моста Патона в Киеве после того, как деканат отказался выдать ей заявление, необходимое для продления вида на жительство в Украине.

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Теги: Киев, самоубийство, иностранцы, университет, расследование, иностранные студенты
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Комментариев (9)
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Таврія    19.02.2018, 21:30
Оценка:  +1
Таврія
Вузівська мафія в вищах ще то корупційне кодло.
bimba09    19.02.2018, 21:03
Оценка:  +2
bimba09
Неужели не ясно, в деканате хотели срубить бабла за содействие в продлении визы. Жаль только, что теперь это недоказуемо. Нет человека - нет проблем...
Estranged    19.02.2018, 21:00
Оценка:  0
Estranged
а Сулик снова вышел сухим из воды?
paprika22    19.02.2018, 20:42
Оценка:  0
paprika22
во время ссср этим методистки групп занимались а сейчас всем накакать!
kievliyanin    19.02.2018, 20:29
Оценка:  +10
kievliyanin
Везде только деньги требуют и вымогают, одна ценность у людей стала.
Obf    19.02.2018, 20:18
Оценка:  +5
Obf
Какой цветок загубили...
tetyalissa    19.02.2018, 20:07
Оценка:  +14
tetyalissa
\\ Если обязан , то почему не дал ? Шантаж и домогательство ? Деканат рулит !! \\\\
Глод    19.02.2018, 18:29
Оценка:  +21
Глод
Если она заплатила за учёбу и сдала все экзамены, то универ обязан был ей продлить Посвідку на тимчасове проживання.
boriss11    19.02.2018, 18:41
Оценка:  +23
boriss11
видимо просили взятку
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