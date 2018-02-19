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В АП осудили "вандализм" в офисе Россотрудничества

Комментариев: 2
Украина уважает право на мирный протест, но произошедшее в Россотрудничестве в Киеве мирной акцией назвать нельзя, заявил замглавы АП.
В АП прокомментировали нападение на здание Россотрудничества в Киеве
В АП прокомментировали нападение на здание Россотрудничества в Киеве
facebook.com/c14news

В Администрации президента Украины Петра Порошенко инцидент в офисе Россотрудничества в Киеве, когда представители националистических организаций ворвались в здание, расписали стены в нем антироссийскими лозунгами и сожгли флаг РФ, назвали "актом вандализма". Об этом в понедельник, 19 февраля, в комментарии Радио Свобода сказал замглавы АП Константин Елисеев.

По его словам, Украина не должна калькировать действия России.

"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинцев на российской территории", - сказал Елисеев.

Он отметил, что Украина уважает право на мирный протест, но произошедшее в Россотрудничестве мирной акцией назвать нельзя.

"Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А то, что происходит, - это не совсем мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто спровоцировал или был непосредственным участником, должны понести соответствующее наказание", - добавил замглавы АП.

Напомним, 17 февраля радикалы из националистической организации С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве. Зданию, по словам представительства российского центра, нанесен "достаточно серьезный ущерб". В связи с этим Россия обратилась в ОБСЕ с требованием "оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма" и издать срочный доклад о произошедшем.

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Теги: Киев, вандализм, националисты, Администрация Президента, Россотрудничество
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ndelliopoo    19.02.2018, 21:32
Оценка:  +1
ndelliopoo
Почему бы России не обратиться в Интерпол и не объявить в розыск вчерашних погромщиков,если Украина сама не в силах справиться с этими беспредельщиками?Безнаказанность порождает вседозволенность,такое спускать нельзя.
Гряневич    19.02.2018, 20:58
Оценка:  +2
Гряневич
Замовна провокація. Не "осуждать" треба, а піймати і покарати, попередньо "отмєтєлив"...
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