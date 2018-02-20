В Киеве врезались в лоб два авто, одного из водителей вырезали из салона

Виновник ДТП, водитель Toyota Avensis, снял номера и скрылся с места происшествия.

В Киеве на улице Березняковская произошло лобовое ДТП между Toyota Avensis и ВАЗ 2106. В результате пострадал водитель Жигулей, которого спасатели вырезали специнструментами из покореженного автомобиля.

Об этом сообщает Информатор с места события.

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Патрульные сообщили, что Toyota двигалась со стороны Днепровской набережной в направлении Березняков, а ВАЗ ехал в противоположном направлении. Avensis выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ.

Свидетели ДТП рассказали, что за рулем иномарки находился молодой парень, он ехал вместе с девушкой. После столкновения он снял номерные знаки и скрылся с девушкой с места аварии. Однако очевидцы успели записать номер и передать его полиции.

Первую помощь оказывали в покореженном автомобиле kiev.informator.ua

В ВАЗ ехал мужчина с отцом. После столкновения водителя зажало в поврежденном автомобиле. Спасатели его вырезали при помощи гидравлического инструмента. Медики прямо в салоне оказывали первую помощь. Пассажир выбрался самостоятельно.

Пострадавшего извлекали гидравлическим инструментом kiev.informator.ua

Пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, у отца водителя закрытая черепно-мозговая травма и забой грудной клетки. У сына, предположительно, перелом обоих ног, а также закрытая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки.

Напомним, 19 февраля в Ровно столкнулись четыре автомобиля, в результате чего двое водителей попали в реанимацию. 18 февраля в Киеве несколько часов было заблокировано движение скоростного трамвая на участке улица Борщаговская из-за ДТП.