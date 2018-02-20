В Киеве продлят маршрут троллейбуса

В столице Украины с 22 февраля продлят троллейбусный маршрут №7. Его длина составит 28,4 км, по нему будут курсировать 10 единиц подвижного состава.

В Киеве с 22 февраля продлят троллейбусный маршрут №7 до станции метро Площадь Льва Толстого. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщила пресс-служба Киевпастранса.

Отмечается, что маршрут продлят с целью оптимизации сети маршрутов общественного транспорта столицы.

Длина маршрута составит 28,4 км, по нему будут курсировать 10 единиц подвижного состава.

Движение троллейбусного маршрута организуют по такой схеме: улица Чернобыльская - Поликлиника №7 - улица Феодоры Пушиной - станция метро Житомирская - улица Ивана Крамского - бульвар Академика Вернадского - улица Генерала Витрука - станция метро Святошин - улица Невская - станция метро Нивки - парк Нивки - станция метро Берестейская - улица Полковника Шутова - улица Гарматная - станция метро Шулявская - Парк имени Пушкина - Киевский зоопарк - станция метро Политехнический институт - улица Шолуденко - Центральный дворец бракосочетаний - Воздухофлотский путепровод - площадь Победы - Дом национальных художественных коллективов Украины - улица Ивана Франко - улица Владимирская - Бессарабская площадь - станция метро Площадь Льва Толстого.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве внесут изменения в работу троллейбусных маршрутов № 6, 18, 28, 33.

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