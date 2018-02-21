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На Святошино в многоэтажке произошел взрыв

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Как выяснилось, инцидент имел бытовой характер.
Жильцы сообщили о взрыве в экстренные службы
Жильцы сообщили о взрыве в экстренные службы
facebook.com/KyivOperativ/

В Святошинском районе столицы на улице Верховинная, 7, в ночь на среду, 21 февраля, произошел взрыв в жилом многоквартирном доме. Сразу несколько жильцов сообщили о происшествии в экстренные службы. Через несколько минут на месте были медики, бойцы пожарной охраны и полицейские.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

В мусоропроводе произошло возгорание
В мусоропроводе произошло возгорание
facebook.com/KyivOperativ/
От большой температуры, часть мусоропровода взровалась
От большой температуры, часть мусоропровода взровалась
facebook.com/KyivOperativ/

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“По месту выясняется, что в подъезде любит “потусить“ местная молодежь. Чтобы не мусорить, кто-то сделал дырки в заваренном мусоропроводе и все окурки бросали туда. А так как дворник не всегда вовремя убирал скопившийся мусор, в самом мусоропроводе произошло возгорание. В один момент, от большой температуры, часть мусоропровода взровалась“, - выяснили журналисты.

На место инцидента прибыли бойцы пожарной охраны и полицейские
На место инцидента прибыли бойцы пожарной охраны и полицейские
facebook.com/KyivOperativ/

 

Разрушения локальные, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, 20 февраля под Киевом пьяный АТОшник стрелял в соседей и бросил гранату в полицейских.

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Теги: Киев, Святошино, многоэтажка, взрыв
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