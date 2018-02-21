В Оболонском суде Киева усилили охрану: ожидают Порошенко

Президента сегодня планируют допросить в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича.

Личное участие президента в судебном процессе - беспрецедентное событие для Украины president.gov.ua

В Киеве 21 февраля существенно усилили охрану Оболонского районного суда и прилегающей к нему территории. Дополнительные меры безопасности связаны с тем, что сегодня в ходе судебного процесса о госизмене Виктора Януковича, будет свидетельствовать президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает УНН

Читай также: Чем стреляли в силовиков на Майдане: адвокат Януковича показал фото Утром 21 февраля все подъезды в суд перекрыли “как минимум 3 автобуса с нацгвардейцами, а также 4 автомобиля патрульной полиции“. Утром 21 февраля все подъезды в суд перекрыли “как минимум 3 автобуса с нацгвардейцами, а также 4 автомобиля патрульной полиции“.

Также коммунальщики вместе со спецслужбами провели тщательный осмотр территории вокруг здания суда: проверили даже канализационные люки.

“На входе в здание суда установлены рамки металлодетекторов. Сейчас на вход выстроилась очередь из журналистов, представляющих около трех десятков изданий и телеканалов“, - отмечает издание.

Кроме президента ожидается, что сегодня показания даст постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Читай также: В МВД работают 12 подозреваемых по делам о Майдане Как известно, 28 ноября 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ. Как известно, 28 ноября 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.