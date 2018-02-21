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В Оболонском суде Киева усилили охрану: ожидают Порошенко

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Президента сегодня планируют допросить в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича.
Личное участие президента в судебном процессе - беспрецедентное событие для Украины
Личное участие президента в судебном процессе - беспрецедентное событие для Украины
president.gov.ua
В Киеве 21 февраля существенно усилили охрану Оболонского районного суда и прилегающей к нему территории. Дополнительные меры безопасности связаны с тем, что сегодня в ходе судебного процесса о госизмене Виктора Януковича, будет свидетельствовать президент Украины Петр Порошенко.
 
Об этом сообщает УНН.
 

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Утром 21 февраля все подъезды в суд перекрыли “как минимум 3 автобуса с нацгвардейцами, а также 4 автомобиля патрульной полиции“.
 
Также коммунальщики вместе со спецслужбами провели тщательный осмотр территории вокруг здания суда: проверили даже канализационные люки.
 
“На входе в здание суда установлены рамки металлодетекторов. Сейчас на вход выстроилась очередь из журналистов, представляющих около трех десятков изданий и телеканалов“, - отмечает издание.
 
Кроме президента ожидается, что сегодня показания даст постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
 

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Как известно, 28 ноября 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
 
Напомним, 12 февраля ГПУ сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство из огнестрельного оружия правоохранителей во время Майдана.
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Теги: Виктор Янукович, Майдан, Революция Достоинства, Небесная сотня, расстрел, Петр Порошенко, допрос
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