Перед допросом Порошенко в суде в поисках Femen раздевали женщин
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В Киеве 21 февраля на входе в Оболонский райсуд, где ожидается допрос президента Петра Порошенко в ходе судебного заседания по делу о госизмене Виктора Януковича, правоохранители просили всех женщин расстегнуть верхнюю одежду.
Таким образом была обнаружена активистка Femen. Потенциальную нарушительницу общественного порядка забрали в райотдел полиции, сообщает Страна.
По данным СМИ, проверки женщин продолжились и на 5 этаже суда. Всех блондинок заводят в туалет и заставляют раздеваться - снимать свитера, рубашки и платья.
“Видимо, ищут сообщниц Femen. Но на этом дело не заканчивается. Уже перед входом в сам зал заседаний также стоит рамка и перед ней есть пустая комната. Там девушек досматривают еще раз“, - уточняет издание.
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Как сообщалось, в Киеве 21 февраля существенно усилили охрану Оболонского районного суда и прилегающей к нему территории поскольку личное участие президента в судебном процессе - беспрецедентное событие для Украины.