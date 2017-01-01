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В центре Киева перекроют три станции метро

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В период с 19:00 до 20:00 станция Олимпийская будет закрыта на вход и выход, Дворец спорта на выход, Площадь Льва Толстого на вход из-за футбола.
Поезд киевского метро
Поезд киевского метро
Киевский метрополитен / Facebook

В четверг, 22 февраля, состоится футбольный матч Лиги Европы между киевским Динамо и греческим АЕКом на НСК Олимпийский. В связи с его проведением, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция Олимпийская будет закрыта на вход и выход, Дворец спорта на выход, Площадь Льва Толстого на вход.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в среду, 21 февраля.

В указанное время поезда будут следовать мимо станции Олимпийская без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.

В метрополитене объяснили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля до октября в Киеве на капитальный ремонт частично закроют станцию метро Святошин. Выход к проспекту Победы, заводу АТЕК и подземный переход работать не будут.

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Теги: Киев, футбол, Метрополитен, метро, Дворец Спорта, НСК Олимпийский, Динамо Киев, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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