В Киеве возобновят работу пунктов обогрева

В столице Украины намерены возобновить работу пунктов обогрева. Такое поручение дал коммунальным службам города первый заместитель главы КГГА.

В Киеве намерены возобновить работу пунктов обогрева. Соответствующее поручение дал коммунальным службам города первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, пишет пресс-служба горгосадминистрации в среду, 21 февраля.

"Учитывая ожидаемое значительное снижение в ближайшие дни ночной температуры воздуха, прошу возобновить работу пунктов для обогрева и обеспечить их надлежащее функционирование", - цитирует документ ведомство.

К слову, в Украине обещают значительное похолодание.

Напомним, в Киеве 15 января в связи с похолоданием развернули около 30 пунктов обогрева. Позже, 23 января, стало известно, что во всех районах столицы развернули еще 30 пунктов обогрева. В конце января в столице в связи с повышением температуры воздуха временно приостановили работу пунктов обогрева.

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