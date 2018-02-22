В Киеве такси Uber влетело в столб, водитель уснул за рулем
В Киеве в ночь на 22 февраля авто службы такси Uber Skoda Fabia врезался в столб по улице Набережно-Рыбальская, когда водитель уснул за рулем. Об этом сообщает Информатор.
При ударе мужчина получил травму ноги и руки, однако был в сознании. Водителя такси госпитализировала скорая помощь.
Читай также: ДТП на Заболотного: фото с места жуткой автокатастрофы
Автомобиль получил сильные повреждения передней части, полностью разбит капот. На машине остались потеки крови.
Полиция подтвердила факт, что водитель уснул во время движения и не находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 15 февраля в Киеве на проспекте Валерия Лобановского произошло смертельное ДТП, погиб сотрудник полиции. Ранее 8 февраля на бульваре Дружбы Народов в Киеве, автомобиль Audi врезался в столб. Два человека попали в реанимацию.