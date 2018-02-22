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В Киеве такси Uber влетело в столб, водитель уснул за рулем

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Таксист получил травму ноги и руки, однако был в сознании.
Водитель госпитализирован
Водитель госпитализирован
informator.ua

В Киеве в ночь на 22 февраля авто службы такси Uber Skoda Fabia врезался в столб по улице Набережно-Рыбальская, когда водитель уснул за рулем. Об этом сообщает Информатор.

При ударе мужчина получил травму ноги и руки, однако был в сознании. Водителя такси госпитализировала скорая помощь. 

Водитель не был в состоянии алкогольного опьянения
Водитель не был в состоянии алкогольного опьянения
informator.ua

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Автомобиль получил сильные повреждения передней части, полностью разбит капот. На машине остались потеки крови.

Полиция подтвердила факт, что водитель уснул во время движения и не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 15 февраля в Киеве на проспекте Валерия Лобановского произошло смертельное ДТП, погиб сотрудник полиции. Ранее 8 февраля на бульваре Дружбы Народов в Киеве, автомобиль Audi врезался в столб. Два человека попали в реанимацию.

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Теги: Набережно-Рыбальская, ДТП, такси, Uber
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