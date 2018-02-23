В Киеве авто врезалось в дерево: водитель погиб

Погибшему было приблизительно 35-40 лет.

В Дарницком районе Киева на Осокорках на улице Центральной произошло ДТП с автомобилем Шкода, в результате которого погиб водитель.

Читай также: Под Винницей в ДТП столкнулись три авто и скорая “Скорая, прибывшая на место аварии, констатировала смерть водителя, который управлял машиной, не застегнув ремни безопасности. Примерный возраст погибшего - 35-40 лет, вероятная причина смерти - удар головой о лобовое стекло“, - говорится в сообщении. “Скорая, прибывшая на место аварии, констатировала смерть водителя, который управлял машиной, не застегнув ремни безопасности. Примерный возраст погибшего - 35-40 лет, вероятная причина смерти - удар головой о лобовое стекло“, - говорится в сообщении.

На месте аварии пожарные провели профилактику возгорания пролитых масел.

Пожарные провели профилактику возгорания пролитых масел espreso.tv