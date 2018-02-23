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В Киеве авто врезалось в дерево: водитель погиб

Комментариев: 1
Погибшему было приблизительно 35-40 лет.
Водитель не пристегнул ремень безопасности
Водитель не пристегнул ремень безопасности
espreso.tv
В Дарницком районе Киева на Осокорках на улице Центральной произошло ДТП с автомобилем Шкода, в результате которого погиб водитель.
 
Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
 

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“Скорая, прибывшая на место аварии, констатировала смерть водителя, который управлял машиной, не застегнув ремни безопасности. Примерный возраст погибшего - 35-40 лет, вероятная причина смерти - удар головой о лобовое стекло“, - говорится в сообщении.
 
На месте аварии пожарные провели профилактику возгорания пролитых масел.
 
Пожарные провели профилактику возгорания пролитых масел
Пожарные провели профилактику возгорания пролитых масел
espreso.tv
 
Прибывшие медики констатировали смерть
Прибывшие медики констатировали смерть
espreso.tv
 
Напомним, в Словакии автомобиль въехал в группу детей.
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Теги: ДТП, Киев, авария, Осокорки
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Комментариев (1)
Иван    23.02.2018, 09:45
Оценка:  +2
Иван
подушки оказались не нужными.
производители вкладывают кучу денег в работу по безопасности авто и эти деньги вложены в цену авто, надо быть очень глупым чтобы не использовать ремни безопасности
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