Ресторан в Киеве, где массово отравились суши, никто не закрыл

Госпотребслужба подготовила и передала в суд прошение о принудительном закрытии ресторана. Представители Евразии говорят, что ждут результатов экспертизы.

Один из ресторанов, в котором несколько человек отравились суши, продолжает работать. Представители сети Евразия говорят, что ждут результатов расследования. Они настаивают, что нет ни одного официального документа, подтверждающего факт отравления именно в этой сети.

Об этом пишут Факты.

“Мы заботимся о вас, потому прошли проверку Госпродпотребслужбы. И сейчас вместе с вами ждем результатов“, — говорится в сообщении Евразии.

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В самой Госпотребслужбе заявили, что экспертиза образцов из ресторана общественного питания, где отравившиеся заказывали суши Филадельфия, действительно еще не закончена, поскольку “трудоемкий и длительный процесс“.

“Однако при проверке ресторана был выявлен ряд нарушений, в частности санитарных норм. В связи с этим нами был составлен акт, а также предписание о временной приостановке работы заведения. Документы подписывал я лично“, - сказал первый заместитель начальника главного управления Госпотребслужбы Киева Александра Овчаренко.

По словам этого человека, еще 21 февраля сотрудники приехали вручить эти документы представителям ресторана. Те подписали акт о выявленных нарушениях, а вот предписание о закрытии заведения брать отказались, о чем тоже составлен акт. Поэтому 22 февраля Госпотребслужба подготовила и передала в суд прошение о принудительном закрытии ресторана.

“Кроме того, в полицию направлены соответствующие материалы, где нами указано, что действия должностных лиц заведения общественного питания подпадают под уголовное правонарушение“, - заявил представитель ведомства.

Овчаренко не считает это “травлей“ заведения, а называет “заботой о здоровье граждан“. Он напомнил об отравлениях суши в этой сети летом 2017 года, когда на больничной койке с острой кишечной инфекцией оказались около 50 человек.