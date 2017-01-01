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В Киеве подожгли авто, машина взорвалась

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Происшествие случилось в Подольском районе.
Жители окрестных домов сообщили в полицию
Жители окрестных домов сообщили в полицию
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В Подольском районе Киева вечером 22 февраля загорелся автомобиль Skoda, еще до прибытия пожарных машина взорвалась. Предполагают поджег.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Информация о горящем авто поступила от граждан, которые заметили пожар во дворе дома на улице Межигорской. Прибывшие спасатели ГосЧС ликвидировали пожар. 

Взрыв авто произошел до приезда пожарных
Взрыв авто произошел до приезда пожарных
facebook.com/KyivOperativ/

Выгорел двигатель
Выгорел двигатель
facebook.com/KyivOperativ/

“Не на камеру сообщили, что очень похоже на умышленный поджог“, — говорится в сообщении.

Специалисты подозревают поджог
Специалисты подозревают поджог
facebook.com/KyivOperativ/

Спасатели предотвратили распространение огня
Спасатели предотвратили распространение огня
facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщалось, 21 февраля в Одессе ночью сгорел Lexus RX депутата от БПП.

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Теги: поджог, Киев, Подол, автомобиль, взрыв
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