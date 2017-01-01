В Киеве подожгли авто, машина взорвалась

Происшествие случилось в Подольском районе.

В Подольском районе Киева вечером 22 февраля загорелся автомобиль Skoda, еще до прибытия пожарных машина взорвалась. Предполагают поджег.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Информация о горящем авто поступила от граждан, которые заметили пожар во дворе дома на улице Межигорской. Прибывшие спасатели ГосЧС ликвидировали пожар.

Взрыв авто произошел до приезда пожарных facebook.com/KyivOperativ/

Выгорел двигатель facebook.com/KyivOperativ/

“Не на камеру сообщили, что очень похоже на умышленный поджог“, — говорится в сообщении.

Специалисты подозревают поджог facebook.com/KyivOperativ/

Спасатели предотвратили распространение огня facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщалось, 21 февраля в Одессе ночью сгорел Lexus RX депутата от БПП.