В Киеве подожгли авто, машина взорвалась
Происшествие случилось в Подольском районе.
В Подольском районе Киева вечером 22 февраля загорелся автомобиль Skoda, еще до прибытия пожарных машина взорвалась. Предполагают поджег.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
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Информация о горящем авто поступила от граждан, которые заметили пожар во дворе дома на улице Межигорской. Прибывшие спасатели ГосЧС ликвидировали пожар.
“Не на камеру сообщили, что очень похоже на умышленный поджог“, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 21 февраля в Одессе ночью сгорел Lexus RX депутата от БПП.