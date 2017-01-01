Киевский метрополитен напомнил о закрытии станции Святошин

С 24 февраля будет начат капитальный ремонт станции Святошин. Выход к проспекту Победы, заводу АТЕК, Антонова и подземный переход не будут работать, напомнили в Киевском метрополитене.

Киевский метрополитен напомнил, что в связи с капитальным ремонтом метро Святошин, будут закрыты отдельные выходы и входы станции. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает пресс-служба метрополитена.

"С 24 февраля будет начат капитальный ремонт станции Святошин. Выход к проспекту Победы, заводу АТЕК, Антонова и подземный переход не будут работать. В часы "пик" для избежания скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекта Победы и вещевого рынка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, на станции запланирована установка пяти лифтов для маломобильных групп населения, замена дверей и обустройства проходов для тележек, обновление системы навигации и монтаж тактильной плитки для пассажиров с учетом доступности для людей с инвалидностью.

"Проект также предусматривает установление видеокамер на станции и в переходах, ремонт и замену облицовки, повышения уровня противопожарной защиты, установление энергосберегающего освещения, замену скамеек, поручней и тому подобное", - сообщили в метрополитене.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 февраля в период с 19:00 до 20:00 станция Олимпийская будет закрыта на вход и выход, Дворец спорта на выход, Площадь Льва Толстого на вход из-за футбола.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet