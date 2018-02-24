В Киеве погиб пешеход, перебегавший оживленную дорогу
Мужчина, переходя восьмиполосную дорогу в неположенном месте в темное время суток, попал под колеса автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.
В Киеве погиб пешеход, перебегавший оживленную дорогу
© facebook.com/KyivOperativ
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В Киеве погиб пешеход, перебегавший оживленную дорогу
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В Киеве на Кольцевой дороге ночью произошло смертельное ДТП, сообщает Киев Оперативный в Facebook.
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Отмечается, что пешехода, который пытался пересечь восемь оживленных полос движения в неположенном месте, сбил автомобиль Daewoo. Мужчина погиб на месте.
Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.
Ранее сообщалось о том, что под Киевом самосвал протаранил ресторан.
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