В Киеве погиб пешеход, перебегавший оживленную дорогу

Мужчина, переходя восьмиполосную дорогу в неположенном месте в темное время суток, попал под колеса автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.

В Киеве погиб пешеход, перебегавший оживленную дорогу © facebook.com/KyivOperativ Фото 1 /8













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В Киеве на Кольцевой дороге ночью произошло смертельное ДТП, сообщает Киев Оперативный в Facebook. Читай также: В Киеве авто врезалось в дерево: водитель погиб Отмечается, что пешехода, который пытался пересечь восемь оживленных полос движения в неположенном месте, сбил автомобиль Daewoo. Мужчина погиб на месте. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет. Ранее сообщалось о том, что под Киевом самосвал протаранил ресторан

Корреспондент