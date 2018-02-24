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В Киеве погиб пешеход, перебегавший оживленную дорогу

Комментариев: 1
Мужчина, переходя восьмиполосную дорогу в неположенном месте в темное время суток, попал под колеса автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.
В Киеве погиб пешеход, перебегавший оживленную дорогу
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/8
В Киеве погиб пешеход, перебегавший оживленную дорогу
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В Киеве на Кольцевой дороге ночью произошло смертельное ДТП, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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Отмечается, что пешехода, который пытался пересечь восемь оживленных полос движения в неположенном месте, сбил автомобиль Daewoo. Мужчина погиб на месте.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.
 
Ранее сообщалось о том, что под Киевом самосвал протаранил ресторан.
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Теги: Киев, ДТП, смерть, видео, фото, погиб, пешеход
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SEMPENTY    24.02.2018, 09:58
Оценка:  0
SEMPENTY
Лично мне в этой ситуации больше жалко водителя. У мужика теперь будет куча проблем из-за какого то идиота.
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