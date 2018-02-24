Под Киевом автомобиль с диваном на крыше сбил военного насмерть

ДТП произошло на Одесской трассе, пешеход умер на месте.

В субботу, 24 февраля, возле села Вита Почтовая Ford Sierra сбил мужчину. Автомобиль двигался в сторону Киева.

Об этом сообщил Информатор.

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В авто ехала пожилая пара. Общаться с кем-то, кроме полиции, были не в состоянии. Оба в шоке. Но мужчине, который одним из первых остановился сразу после случившегося, они рассказали, что водитель увидел на темной дороге пешехода, но не успел среагировать.

Полицейские комментировать ситуацию не стали. Следователи работали на месте. Патрульные лишь подтвердили, что мужчина дорогу перебегал в неположенном месте. Он был одет в военную форму.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве BMW насмерть сбил женщину на тротуаре. Оказалось, что водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением из-за гололеда на дороге.

