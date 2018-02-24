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Кличко: Незаконные МАФы "убивают" малый бизнес

Комментариев: 4
Кличко будет "наводить порядок" в Дарницком, Днепровском и Деснянском районы, где большое количество таких МАФов.
Кличко: Незаконные МАФы "убивают" малый бизнес
kiev.klichko.org

Незаконные МАФы “убивают“ малый бизнес в Киеве, так как их владельцы не придерживаются принципов честной конкуренции. Об этом в эфире телеканала Киев заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба градоначальника.

По его словам, владельцы таких МАФов не желают платить предусмотренные законом налоги. Он подчеркнул, что за предыдущий год в столице демонтировали около 1,5 тысячи незаконных МАФов. На очереди еще около 1, 6 тыс незаконных временных сооружений во всех районах Киева.

“Если ты хочешь работать официально, ты должен платить за коммунальные услуги, должен платить работникам официальную заработную плату, платить налоги в бюджет нашего города. Владельцы же незаконных МАФов не платят, - отметил Кличко. - И наша задача - навести с этим порядок. 2018-й год у нас большие планы на три района. Это Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы, где большое количество таких незаконных МАФов“, - заявил городской голова.

Кличко также рассказал, что городские власти очистила от временных сооружений подземный переход на Майдане Независимости. И весной киевляне и гости столицы увидят обновленные подземные переходы на Майдане и Крещатике.

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Теги: Кличко, МАФ
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Комментариев (4)
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Сквозняк    24.02.2018, 22:30
Оценка:  0
Сквозняк
Видно все мозги поотбивали, правда, если они были.
reymaykof07    24.02.2018, 21:02
Оценка:  +6
reymaykof07
Нет малого бизнеса - нет проблем
Должен остаться только один - Roshen
cjkbnth    24.02.2018, 21:02
Оценка:  +5
cjkbnth
Таки да, он и аренду может не платить, и налоги минимизировать..., ему можно все.
cjkbnth    24.02.2018, 21:02
Оценка:  +6
cjkbnth
Виталя, скажи своему тупому спитчрайтеру, что не налоги платить не хотят, а беспредельную аренду твоим друзьям. которые строят Торговые центры.
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