Кличко: Незаконные МАФы "убивают" малый бизнес

Кличко будет "наводить порядок" в Дарницком, Днепровском и Деснянском районы, где большое количество таких МАФов.

Незаконные МАФы “убивают“ малый бизнес в Киеве, так как их владельцы не придерживаются принципов честной конкуренции. Об этом в эфире телеканала Киев заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба градоначальника.

По его словам, владельцы таких МАФов не желают платить предусмотренные законом налоги. Он подчеркнул, что за предыдущий год в столице демонтировали около 1,5 тысячи незаконных МАФов. На очереди еще около 1, 6 тыс незаконных временных сооружений во всех районах Киева.

“Если ты хочешь работать официально, ты должен платить за коммунальные услуги, должен платить работникам официальную заработную плату, платить налоги в бюджет нашего города. Владельцы же незаконных МАФов не платят, - отметил Кличко. - И наша задача - навести с этим порядок. 2018-й год у нас большие планы на три района. Это Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы, где большое количество таких незаконных МАФов“, - заявил городской голова.

Кличко также рассказал, что городские власти очистила от временных сооружений подземный переход на Майдане Независимости. И весной киевляне и гости столицы увидят обновленные подземные переходы на Майдане и Крещатике.