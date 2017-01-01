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В Киеве пьяный водитель на скорости протаранил колонку АЗС

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До приезда полицейских пьяного мужчину удерживали неравнодушные граждане.
В Киеве пьяный водитель на скорости протаранил колонку АЗС
© facebook.com/dtp.kiev.ua/
Фото 1/10
В Киеве пьяный водитель на скорости протаранил колонку АЗС
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В субботу, 24 февраля, на Севастопольской площади пьяный водитель с разгона въехал в колонку АЗС. После мужчина пытался уехать, но его остановили киевляне.  

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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Свидетели вытащили из авто и задержали до приезда полиции. У одного разбит нос.

“Пришлось мордой в асфальт и применять спец средства. Нарушитель орет и всем угрожает расправой“ - рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом самосвал протаранил ресторан.

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Теги: дтп, киев, пьяный
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