На переезде под Киевом автомобилю удалось чудом спастись от товарняка
Водитель Кіа пытался проскочить, но не успел.
В субботу, 24 февраля, на переезде между Гостомелем и Ирпенем случилось ДТП. Водитель автомобиля пытался проскочить на "красный" свет.
Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
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Маневр не удался. В результате, товарняк "зацепил" автомобиль. Предварительно, без пострадавших. Ожидают патрульную полицию.
Напомним, ранее в Запорожской области на нерегулируемом железнодорожном переезде, пассажирского поезда № 86 Львов - Новоалексеевка столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2101.