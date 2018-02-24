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На переезде под Киевом автомобилю удалось чудом спастись от товарняка

Комментариев: 3
Водитель Кіа пытался проскочить, но не успел.
По предварительным данным, пострадавших нет
По предварительным данным, пострадавших нет
facebook.com/dtp.kiev.ua/

В субботу, 24 февраля, на переезде между Гостомелем и Ирпенем случилось ДТП. Водитель автомобиля пытался проскочить на "красный" свет.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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Маневр не удался. В результате, товарняк "зацепил" автомобиль. Предварительно, без пострадавших. Ожидают патрульную полицию.

Обстоятельства происшествия выясняются
Обстоятельства происшествия выясняются
facebook.com/dtp.kiev.ua/

У автомобиля сильно пострадало одно крыло
У автомобиля сильно пострадало одно крыло
facebook.com/dtp.kiev.ua/

Напомним, ранее в Запорожской области на нерегулируемом железнодорожном переезде, пассажирского поезда № 86 Львов - Новоалексеевка столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2101. 

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Теги: авто, дтп, переезд
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Комментариев (3)
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Alexandr    24.02.2018, 21:03
Оценка:  +3
Alexandr
Дебіли не закінчуються. Лізуть і лізуть.
Бувший_східняк    24.02.2018, 21:03
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Да у нас их немеряно!
СтальнаяКрыса    24.02.2018, 21:03
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Лізуть і лізуть.
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