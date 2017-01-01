Киевлян просят ездить на автобусах вместо своих авто

Городская власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в администрации.

Там также привели данные "Киевавтодора", что в субботу днем над ликвидацией последствий снегопада в столице работают 287 единиц снегоуборочной техники и 62 бригады по ручной уборке в составе 427 человек.