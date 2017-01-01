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Киевлян просят ездить на автобусах вместо своих авто

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В субботу днем над ликвидацией последствий снегопада в столице работают 287 единиц снегоуборочной техники и 62 бригады по ручной уборке в составе 427 человек.
Снег в Киеве
Снег в Киеве
 
Киевские власти просят жителей города в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.
 
"Также городские власти убедительно просят киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту", - отметили в КГГА.
 
 
Городская власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
 
"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в администрации.
 
Там также привели данные "Киевавтодора", что в субботу днем над ликвидацией последствий снегопада в столице работают 287 единиц снегоуборочной техники и 62 бригады по ручной уборке в составе 427 человек.
 
Напомним, что серьезные морозы в ближайшие несколько дней установятся на территории Украины, сообщает Укргидрометцентр.
 
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Теги: Киев, КГГА, снег, автобус
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Источник: korrespondent.net

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