В Киеве ограничат движение по Южному мосту

С 21:00 25 февраля в 7:00 26 февраля на Южном мосту перероют движение в связи с ремонтом. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Вечером в воскресенье, 25 января, в Киеве временно будет ограничено движение транспорта по Южному мосту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 21:00 25 февраля в 7:00 26 февраля во связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении.





Киевсовет переименовал Московский мост Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

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