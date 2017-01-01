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В Киеве ограничат движение по Южному мосту

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С 21:00 25 февраля в 7:00 26 февраля на Южном мосту перероют движение в связи с ремонтом. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Южный мост в Киеве
Южный мост в Киеве
Скриншот
 
Вечером в воскресенье, 25 января, в Киеве временно будет ограничено движение транспорта по Южному мосту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
 
"С 21:00 25 февраля в 7:00 26 февраля во связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении. 
 
Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

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Напомним, вечером 18 февраля на Южном мосту в Киеве произошло массовое ДТП: столкнулись шесть автомобилей.

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Теги: Киев, мост, ремонт, южный мост, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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