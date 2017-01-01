В многоэтажке Киева заживо сгорел мужчина

Обстоятельства трагедии будут установлены правоохранительными органами.

В субботу, 24 февраля, в Киеве в 9-этажном жилом доме по улице Героев Днепра, 49, в одной из квартир возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

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На месте спасатели обнаружили труп мужчины в одной из квартир на 8-м этаже.

Сообщается, что огонь удалось локализовать в 00:16, а в 00:26 пожар ликвидировали.

На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.

Причина пожара и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе станции метро Академгородок на остановке общественного транспорта в четверг, 22 февраля, умер мужчина.

