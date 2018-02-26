В метро Киева в утренний час пик не работала красная ветка

Неисправность поезда спровоцировала задержку с движением в столичном метрополитене на красной линии, на данный момент работа метро восстановлена в обычном режиме.

Задержка с движением поездов случилась ориентировочно в 8.45 facebook.com/KyivOperativ

В Киеве утром в понедельник, 26 февраля, останавливали движение поездов на Святошинско-Броварской (красной) линии метро. Задержка с движением поездов случилась ориентировочно в 8.45, сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

“Святошинско-Броварская линия (красная ветка) временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом“, - говорится в сообщении.

Позже в столичном метрополитене сообщили, что работа возобновлена в обычном режиме.

“Метро работает в обычном режиме. Из-за технической неисправности поезда была задержка 2 мин“, - говорится в сообщении Киевском метрополитена в Twitter.

Напомним, с 24 февраля в связи с капитальным ремонтом метро Святошин закрыты отдельные выходы и входы станции.