В метро Киева в утренний час пик не работала красная ветка
В Киеве утром в понедельник, 26 февраля, останавливали движение поездов на Святошинско-Броварской (красной) линии метро. Задержка с движением поездов случилась ориентировочно в 8.45, сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.
“Святошинско-Броварская линия (красная ветка) временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом“, - говорится в сообщении.
Позже в столичном метрополитене сообщили, что работа возобновлена в обычном режиме.
“Метро работает в обычном режиме. Из-за технической неисправности поезда была задержка 2 мин“, - говорится в сообщении Киевском метрополитена в Twitter.
Напомним, с 24 февраля в связи с капитальным ремонтом метро Святошин закрыты отдельные выходы и входы станции.