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В метро Киева в утренний час пик не работала красная ветка

Комментариев: 2
Неисправность поезда спровоцировала задержку с движением в столичном метрополитене на красной линии, на данный момент работа метро восстановлена в обычном режиме.
Задержка с движением поездов случилась ориентировочно в 8.45
Задержка с движением поездов случилась ориентировочно в 8.45
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве утром в понедельник, 26 февраля, останавливали движение поездов на Святошинско-Броварской (красной) линии метро. Задержка с движением поездов случилась ориентировочно в 8.45, сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

“Святошинско-Броварская линия (красная ветка) временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом“, - говорится в сообщении.

 
 

Позже в столичном метрополитене сообщили, что работа возобновлена в обычном режиме.

“Метро работает в обычном режиме. Из-за технической неисправности поезда была задержка 2 мин“, - говорится в сообщении Киевском метрополитена в Twitter.

Напомним, с 24 февраля в связи с капитальным ремонтом метро Святошин закрыты отдельные выходы и входы станции.

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Теги: Метрополитен, метро, Святошин, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Леонид    26.02.2018, 10:56
Оценка:  +1
Леонид
Полный капут!
Хюндай    26.02.2018, 10:53
Оценка:  0
Хюндай
Так вот зачем стране локомотивы.
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