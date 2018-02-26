Инцидент в аквапарке Киева: на лоб ребенка наложили 34 шва

Ребенок съезжал с горки, и на него в момент спуска сверху обрушилась конструкция .

В субботу, 24 февраля, в киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town на ребенка упала часть конструкции горки, по которой он съезжал. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщила в Facebook мама пострадавшего ребенка Елена Ладан-Павленко.

По ее словам, около 17:00 сын с отцом были в аквапарке.

“Ребенок съезжал с горки, и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой-то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было)“, – рассказала она.

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В результате ребенок получил травму головы. Отец вызвал скорую, мальчика отвезли в городскую больницу на Подвысоцкого, там наложили 34 шва. Оказалось, что рана глубокая и достает до кости черепа, но сама кость не повреждена.

“Ребенку прописали антибиотики и успокоительные, каждый день мы должны появляться к врачу, так как рана глубокая и надо наблюдать процесс заживления“, – написала Елена Ладан-Павленко.

По словам матери, родители планируют в будущем сделать ребенку пластику лба. С ними уже связались владельцы ТРЦ Dream Town и запланирована их совместная встреча.

Ранее появилась информация о том, что в ТРЦ Dream Town на ребенка упала часть крыши, но он якобы серьезно не пострадал.