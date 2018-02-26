В Киеве дважды за ночь задержали пьяного евробляхера

Первый раз водитель с 1,67 промилле алкоголя в крови вызвал драйвера. Но в туже ночь он снова сел за руль и опять попался.

Водитель снова сел за руль, хотя попался пьяным .facebook.com/KyivOperativ

Ночью 26 февраля в Киеве патрульные дважды останавливали автомобиль, которым управлял пьяный мужчина. Об этом пишет паблик Киев Оперативный.

Первый раз Mercedes на еврономерах остановили в Голосеевском районе за грубое нарушение ПДД. После разговора с водителем у полицейских возникло подозрение, что он пьян. Мужчине предложили пройти алкотест. Драгер показал 1,67 промилле (при норме 0,2).

Во второй раз полиции пришлось гоняться за Мерседесом .facebook.com/KyivOperativ

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Инспекторы составили протокол по статье 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения)., Они разрешили вызвать драйвера, чтобы тот забрал нарушителя.

Однако на этом история не закончилась. Чуть позже патрульные заметили тот же автомобиль и с тем же водителем, но уже на ул. Лысогорской. Но на этот раз водитель добровольно не хотел останавливаться, пришлось заставить после погони.

Второй тест на драгере второй раз показал уже 1,39. Мерседес отправили на штрафплощадку.

Напомним, 24 февраля на Севастопольской площади пьяный водитель с разгона въехал в колонку АЗС.



