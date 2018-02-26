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Травма ребенка в аквапарке: совладелец Dream Town дал свой комментарий

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По мнению Гарика Корогодского, ситуация с травмированием мальчика, которому врачи наложили 34 шва, "намеренно раздувается" СМИ.
Все расходы на лечение ребенка берут на себя владельцы аквапарка
Все расходы на лечение ребенка берут на себя владельцы аквапарка
aqua.dreamtown.ua

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Владелец аквапарка в киевском торговом центре Dream Town Гарик Корогодский заявил, что ситуация с травмированием мальчика намеренно раздувается в Сети.
 
Об этом он написал в Facebook.
 
“Мы уже знаем, кто и зачем разгоняет этот случай по сети. Профессия этих людей имеет название, и с них спросится – родители ни при чем, они заботятся о своем ребенке, как и должны“, - пишет Корогодский.
 
По его словам, сразу было известно, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Все расходы на первую помощь и лечение взяли на себя владельцы.
 

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“У нас есть правила, как себя вести персоналу в таких случаях: сначала необходимая медицинская помощь, потом – все остальное. Уже через 2 часа после инцидента, еще в субботу, врачи сказали, что угроз здоровью нет. Наложили швы (не то количество, о котором пишут, но дело не в этом - для нас никакая травма недопустима)“, - говорится в сообщении.
 
“Мы с партнерами социально-ответственные бизнесмены, у каждого из нас есть дети, и мы понимаем, что психологическая травма может быть сильнее физической“, - добавил он.
 
Корогодский отметил, что кусок крыши на мальчика не падал, это ложь, и по его информации количество швов, наложенных потерпевшему врачами меньше той цифры, которая фигурирует в СМИ. Он также сообщил о внеплановой проверке аквапарка после инцидента.
 
Как сообщалось, 25 февраля в аквапарке Киева часть потолка упала на ребенка.
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Теги: аквапарк, Киев, торговый центр, Dream Town, Гарик Корогодский
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