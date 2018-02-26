Травма ребенка в аквапарке: совладелец Dream Town дал свой комментарий

По мнению Гарика Корогодского, ситуация с травмированием мальчика, которому врачи наложили 34 шва, "намеренно раздувается" СМИ.

Все расходы на лечение ребенка берут на себя владельцы аквапарка aqua.dreamtown.ua

Читай также: Трехлетняя девочка сломала руку на празднике в Dream Town Владелец аквапарка в киевском торговом центре Dream Town Гарик Корогодский заявил, что ситуация с травмированием мальчика намеренно раздувается в Сети. Владелец аквапарка в киевском торговом центре Dream Town Гарик Корогодский заявил, что ситуация с травмированием мальчика намеренно раздувается в Сети.

Об этом он написал в Facebook

“Мы уже знаем, кто и зачем разгоняет этот случай по сети. Профессия этих людей имеет название, и с них спросится – родители ни при чем, они заботятся о своем ребенке, как и должны“, - пишет Корогодский.

По его словам, сразу было известно, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Все расходы на первую помощь и лечение взяли на себя владельцы.

Читай также: Инцидент в аквапарке Киева: на лоб ребенка наложили 34 шва “У нас есть правила, как себя вести персоналу в таких случаях: сначала необходимая медицинская помощь, потом – все остальное. Уже через 2 часа после инцидента, еще в субботу, врачи сказали, что угроз здоровью нет. Наложили швы (не то количество, о котором пишут, но дело не в этом - для нас никакая травма недопустима)“, - говорится в сообщении. “У нас есть правила, как себя вести персоналу в таких случаях: сначала необходимая медицинская помощь, потом – все остальное. Уже через 2 часа после инцидента, еще в субботу, врачи сказали, что угроз здоровью нет. Наложили швы (не то количество, о котором пишут, но дело не в этом - для нас никакая травма недопустима)“, - говорится в сообщении.

“Мы с партнерами социально-ответственные бизнесмены, у каждого из нас есть дети, и мы понимаем, что психологическая травма может быть сильнее физической“, - добавил он.

Корогодский отметил, что кусок крыши на мальчика не падал, это ложь, и по его информации количество швов, наложенных потерпевшему врачами меньше той цифры, которая фигурирует в СМИ. Он также сообщил о внеплановой проверке аквапарка после инцидента.