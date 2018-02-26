В Киеве на АЗС из автомобиля украли 4 миллиона гривен

Когда мужчина оставил автомобиль на заправке, злоумышленники разбили окно и вытащили ноутбук и сумку с деньгами.

В машине разбили стекло, после чего обворовали kyiv.npu.gov.ua

В Соломенском районе Киева неизвестные из автомобиля украли четыре миллиона гривен. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Киева.

Как отмечается, в понедельник около 18:00 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступила информация о краже из автомобиля на одной из автозаправочных станций по ул. Большой Кольцевой.

По вызову сразу выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

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“По словам 24-летнего пострадавшего правоохранители выяснили: припарковав свой BMW на территории АЗС, “парень пошел по своим делам“. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку с деньгами, в которой находилось 4 млн гривен“, - сказано в сообщении полиции.

Злоумышленники скрылись с места преступления на Porsche kyiv.npu.gov.ua

При этом злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места на Porsche Cayenne.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

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Напомним, 14 ноября возле автомобильного салона Winner на Оболони неизвестный выхватил у мужчины сумку, в которой находилось три миллиона гривен, и скрылся. Впоследствии правоохранители нашли и задержали виновников - иностранцев. Также полицейские нашли 2,4 миллиона из 3,5 украденных.