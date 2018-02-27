Момент ДТП с такси в Киеве засняли на видео
В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и авто службы такси Uber, в результате чего пострадал иностранец.
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Об этом 26 февраля сообщил сайт dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Автомобиля Skoda Uber пытался с правого ряда уйти на разворот в сторону центра и не заметил Mitsubishi после чего протаранил его.
От столкновения пострадал гражданин Ирана. Он был госпитализирован бригадой медиков.
На месте работают патрульная полиция.
Напомним, 26 февраля в польском Вроцлаве пьяный украинец за рулем BMW не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево. Ранее под Киевом на Бориспольской трассе фура MAN на европейских номерах протаранила Газель, в результате чего водитель последней погиб.