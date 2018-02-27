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Какой будет станция Святошин после ремонта

Комментариев: 1
На время ремонта выходы к заводу АТЕК, Антонов, а также подземный переход не работают.
Работы начались 24 февраля
Работы начались 24 февраля
segodnya.ua

Киевский метрополитен показал проект реконструированной станции метро Святошин. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

С 24 февраля на станции Святошин начался капитальный ремонт, на время которого выходы к заводу АТЕК, Антонов, а также подземный переход работать не будут

Работы продлятся до октября 2018 года
Работы продлятся до октября 2018 года
metro.kiev.ua

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Во время реконструкции станции планируется установить пять лифтов, заменить двери и обустроить проходы для тележек, обновить системы навигации и монтировать тактильную плитку для пассажиров с ограниченными возможностями.

Проектом предусмотрена современная система видеонаблюдения, которая будет следить за станцией и переходами. Также будет отремонтирована и заменена облицовка станции. Будет установлено энергосберегающее освещение и новые скамейки, а также поручни.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на станции Святошин продлятся до октября 2018 года.

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Теги: Киевметрополитен, метро, станция, Святошин, ремонт
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Комментариев (2)
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Get2Boss    27.02.2018, 19:58
Оценка:  0
Get2Boss
А там где цветочники и переход к жд, что??
Get2Boss    27.02.2018, 19:58
Оценка:  0
Get2Boss
Так и будет все зассано?!
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