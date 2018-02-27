Какой будет станция Святошин после ремонта

На время ремонта выходы к заводу АТЕК, Антонов, а также подземный переход не работают.

Киевский метрополитен показал проект реконструированной станции метро Святошин. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

С 24 февраля на станции Святошин начался капитальный ремонт, на время которого выходы к заводу АТЕК, Антонов, а также подземный переход работать не будут

Работы продлятся до октября 2018 года metro.kiev.ua

Читай также: В метро Киева в утренний час пик не работала красная ветка

Во время реконструкции станции планируется установить пять лифтов, заменить двери и обустроить проходы для тележек, обновить системы навигации и монтировать тактильную плитку для пассажиров с ограниченными возможностями.

Проектом предусмотрена современная система видеонаблюдения, которая будет следить за станцией и переходами. Также будет отремонтирована и заменена облицовка станции. Будет установлено энергосберегающее освещение и новые скамейки, а также поручни.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на станции Святошин продлятся до октября 2018 года.