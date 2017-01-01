В Киеве сократилось количество больных гриппом

В столице зарегистрировано 25 586 больных гриппом и ОРВИ, что на 8% ниже, чем за предыдущую неделю. В больницы города госпитализировали 273 человека.

В Киеве за прошедшую неделю зарегистрировано 25 586 больных гриппом и ОРВИ, что на 8% ниже, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что в больницы города госпитализировали 273 человека больных гриппом или ОРВИ, из них 192 ребенка.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 27 февраля наблюдается положительная динамика по восстановлению образовательного процесса в столичных школах.

"Всего в городе восстановили обучение 137 общеобразовательных учебных заведений, где образовательный процесс был полностью приостановлен. Также полностью восстановили обучение в 15 школах, где занятия прекращались в отдельных классах", - добавили в КГГА.

Отмечается, что до сих пор приостановлен учебный процесс в 59 школах города. Из них в 40 школах - полностью, а еще в 19 учебных заведениях - поклассово.

Напомним, ранее в столице зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,5%.

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