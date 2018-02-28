Левый и правый берег Киева могут соединить трамваем Tram-Train
Власти Киева рассматривают вариант транспортного сообщения между левым и правым берегом через проект Тram-Тrain - скоросной трамвай, который соединит железнодорожные и трамваные пути в одну систему. Об этом сообщает The Village.
Киевпастранс будет разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта.
Это может быть наземный безпересадочный маршрут, который соединит Троещину и правый берег.
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Для проекта Тram-Тrain не нужно строить никаких дополнительных путей - нужно только купить новые вагоны, которые смогут ездить по железнодорожным и трамвайным путям.
Запустить новый транспорт планируют в 2020 году. Общественные слушания будут 27 марта.
Напомним, 22 января Киевпастранс сообщил, что намерен внедрить электронный билет в наземном городском транспорте во втором квартале 2018 года. Ранее 12 января мэр Киева Кличко показал новые трамваи PESA, которые будут курсировать на Борщаговской линии скоростного трамвая.