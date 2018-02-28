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Левый и правый берег Киева могут соединить трамваем Tram-Train

Комментариев: 2
Скоросной трамвай должен ездить по железнодорожным и по трамвайным путям и соединить Борщаговку и Троещину.
Для проекта не нужно строить дополнительных путей
Для проекта не нужно строить дополнительных путей
moygrad.kiev.ua

Власти Киева рассматривают вариант транспортного сообщения между левым и правым берегом через проект Тram-Тrain - скоросной трамвай, который соединит железнодорожные и трамваные пути в одну систему. Об этом сообщает The Village.

Киевпастранс будет разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта. 

Это может быть наземный безпересадочный маршрут, который соединит Троещину и правый берег. 

Общественные слушания назначены на 27 марта
Общественные слушания назначены на 27 марта
the-village.com.ua

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Для проекта Тram-Тrain не нужно строить никаких дополнительных путей - нужно только купить новые вагоны, которые смогут ездить по железнодорожным и трамвайным путям. 

Запустить новый транспорт планируют в 2020 году. Общественные слушания будут 27 марта. 

Напомним, 22 января Киевпастранс сообщил, что намерен внедрить электронный билет в наземном городском транспорте во втором квартале 2018 года. Ранее 12 января мэр Киева Кличко показал новые трамваи PESA, которые будут курсировать на Борщаговской линии скоростного трамвая.

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Теги: Киевпастранс, Троещина, Борщаговка, трамвай-поезд, Тram-Тrain
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Комментариев (2)
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fsesf    28.02.2018, 22:10
Оценка:  +3
fsesf
Придумывают все, что угодно, но не метро. Лишь бы придумать "вариант чуть подешевле" и нагрести себе в карманы :/
Хюндай    28.02.2018, 22:10
Оценка:  0
Хюндай
100% зачем нам Tramp-Tramp
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