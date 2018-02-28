Левый и правый берег Киева могут соединить трамваем Tram-Train

Скоросной трамвай должен ездить по железнодорожным и по трамвайным путям и соединить Борщаговку и Троещину.

Для проекта не нужно строить дополнительных путей moygrad.kiev.ua

Власти Киева рассматривают вариант транспортного сообщения между левым и правым берегом через проект Тram-Тrain - скоросной трамвай, который соединит железнодорожные и трамваные пути в одну систему. Об этом сообщает The Village.

Киевпастранс будет разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта.

Это может быть наземный безпересадочный маршрут, который соединит Троещину и правый берег.

Общественные слушания назначены на 27 марта the-village.com.ua

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Для проекта Тram-Тrain не нужно строить никаких дополнительных путей - нужно только купить новые вагоны, которые смогут ездить по железнодорожным и трамвайным путям.

Запустить новый транспорт планируют в 2020 году. Общественные слушания будут 27 марта.

Напомним, 22 января Киевпастранс сообщил, что намерен внедрить электронный билет в наземном городском транспорте во втором квартале 2018 года. Ранее 12 января мэр Киева Кличко показал новые трамваи PESA, которые будут курсировать на Борщаговской линии скоростного трамвая.