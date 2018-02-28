В Киеве задержали организатора и участников нарковечеринок

Парень организовывал через соцсети "развлекательные мероприятия" в по всей территории Украины.

Правоохранители Киева задержали на выезде из города наркодиллера, который устраивал гулянки с наркотиками и алкоголем в разных областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Получив операцию о проведении нарковечеринок в разных регионах Украины, работники управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками СБУ задержали четырех человек, причастных к сбыту наркотиков.

Так, во время отработки информации на выезде из столицы правоохранители остановили Мерседес, в салоне которого обнаружили марихуану, экстази и амфетамин.

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Организатором “развлекательных мероприятий“ оказался ранее судимый 26-летний киевлянин. Он создал группы в социальных сетях, которые специализировались на организации нарковечеринок на территории всей Украины. После перевода денег на банковский счет сообщества злоумышленник снимал элитное жилье, заказывал алкоголь и, вероятно, сбывал там наркотики и психотропные вещества.

“У правоохранителей есть все основания полагать, что, кроме него, сбытом запрещенных веществ могут заниматься двое мужчин, 1994 и в 1986 года рождения, и женщина, 1996 года рождения. В них работники полиции изъяли 30 граммов марихуаны, 50 граммов амфетамина и 8 таблеток экстази“, - уточнили в полиции.

Все участники собирались в центре Киева, после чего их завозили в арендованные для встреч имения. По дороге к месту вечеринки правоохранители перехватили микроавтобус, в котором находились молодые люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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По этому факту следственным отделом Святошинского управления полиции расследуется уголовное производство по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что по мере сбора доказательств противоправной деятельности фигурантов, в дальнейшем возможна переквалификация уголовного производства на более тяжкое преступление.

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