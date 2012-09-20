Суд вернул Гостиный двор в собственность государства

Апелляционный суд полностью удовлетворил требование прокуратуры и положил конец длинной истории со столичным памятником архитектуры.

Гостиный двор в Киеве вернулся в собственность государства. Такое решение в среду, 28 февраля, вынес апелляционный хозяйственный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры в полном объеме.

"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора", - пояснили в прокуратуре.

Отметим, что Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. Постановлением Кабинета министров в августе 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал Укрреставрации в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Это решение вызвало стихийную акцию за сохранение здания Гостиного двора.

По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры Гостиный двор.

ФГИ обратилось в Хозсуд Киева с иском о расторжении договора аренды. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Прокуратура Киева внесла апелляционную жалобу на это решение, которая была удовлетворена в полном объеме. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора.

В 2011 году в Киеве началось мощное движение за сохранение Гостиного довра. Активисты образовали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя месяцы активной деятельности их избили и выгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года Укрреставрация - согласилась законсервировать здание Гостиного двора. 22 декабря 2015 года Кабинет министров поддержал решение суда о признании Гостиного двора памятником архитектуры.

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