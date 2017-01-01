В Киеве за год 133 семьи ветеранов АТО получили новое жилье

За год киевская администрация почти вдвое увеличила количество квартир, которые выделялись бойцам АТО и их семьям. Рассматриваются варианты строительства двух домов для ветеранов.

В 2017 году Киев передал бойцам АТО и семьям погибших воинов 133 квартиры. Что почти в два раза больше показателя в 2016 году. Об этом шла речь во время рабочего совещания по социальной защите участников АТО в Киеве, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в 2016 году Киев смог обеспечить 71 семью участников АТО жильем, зато в 2017 - уже 133 семьи.

"Если в 2016 году в столице держалась тенденция, когда за счет городского фонда было выдано только 2,8% квартир, а 72,1% - это субвенция из государственного бюджета, то в 2017 году ситуация разительно изменилась: за счет города выдано 97,2% квартир из общего количества. Это стало возможным благодаря тому, что город выделил 100 квартир целевого назначения для обеспечения участников АТО, в первую очередь - людей с инвалидностью, в том числе и третьей группы", - отмечается в сообщении.

В 2016-2017 годах наибольшее количество квартир шло семьям погибших участников АТО (30% из общего количества полученных квартир или 62 семьи), инвалидам АТО (43% из общего количества полученных квартир или 88 семей). Чуть меньше квартир (27% от общего количества) за 2 года получили 54 семьи участников АТО, не имеющих инвалидности.

Однако очередь на получение жилья постоянно растет. Так, если в 2017 году в Киеве на учете нуждающихся жилья находились 2463 семьи участников АТО, то на начало 2018 - уже 2530 семей.

В этой связи столичные власти совместно с ветеранами рассматривает несколько механизмов увеличения темпов для преодоления квартирной очереди в этой категории. В частности, это введение городских программ кредитования строительства или приобретения жилья по формуле "50 на 50", а также строительство целевых многоэтажных жилых домов за счет города на ул. Жулянской, 5 и ул. Моторной, 3. Средства на такое строительство уже заложены в городском бюджете, а срок строительства может быть завершен за 3 года.

Напомним, в 2014 году Минобороны пообещало бойцам АТО новые квартиры.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области вместо бойцов АТО жилье раздают депутатам.

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