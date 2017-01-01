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В Киеве задержали четырех подозреваемых в разбоях и угонах элитных авто

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В гараже у задержанных обнаружили угнанный внедорожник и запчасти от другого авто. Кроме того, бъло изъято оружие - помповое ружье и пистолет.
Четверых мужчин задержали по подозрению в разбое и угоне
Четверых мужчин задержали по подозрению в разбое и угоне
npu.gov.ua

Полиция задержала четырех киевлян, подозреваемых в разбоях и похищении элитных автомобилей. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что на минувшей неделе в полицию обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля марки Honda, который он оставил возле дома на проспекте Курбаса. В ходе расследования было установлено, что к похищению иномарки причастны четверо киевлян. После выяснения их места нахождения правоохранители задержали злоумышленников.

Все четверо оказались жителями столицы, 1990, 1994, 1996 и 1986-го годов рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. Однако сотрудники полиции отрабатывают информацию относительно их причастности к разбойному нападению на столичное кафе, откуда похитили оргтехнику. К тому же, ранее полицейские арестовали их организатора за угон автомобиля у жительницы Печерского района столицы.

В гараже, где злоумышленники хранили похищенные машины, правоохранители обнаружили внедорожник, который находился в розыске, а также запчасти к неустановленной иномарке.

Кроме того, правоохранители обнаружили помповое ружье, пистолет иностранного производства и пакетик с веществом, похожим на наркотическое. Изъятое направили на экспертизу.

Расследование продолжается, правоохранители выясняют детали преступной деятельности задержанных, а также их причастность к другим преступлениям.

 

 

Ранее на Хмельнитчине задержали "вора в законе".

Как сообщалось, полиция задержала в Харькове так называемого "вора в законе", ранее судимого по кличке Изот. 

 

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Теги: Киев, фото, полиция, угон, разбой, задержание
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Источник: korrespondent.net

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