В Киеве в метро умер мужчина

Мужчина умер в Киеве на станции метро Политехнический институт. Причины смерти устанавливаются.

В столичном метро на станции Политехнический институт умер мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена, пишет Укринформ.

“Да, правда. Скорая констатировала смерть“, - подтвердила представитель метрополитена Наталья Макогон.

В настоящее время причины смерти устанавливаются.

Метро работает в привычном режиме.

Напомним, в декабре в метро Киева умерли три человека - 6 декабря на Майдане, 14 декабря на станции метро Контрактовая площадь и 18 декабря возле выхода из метро Дарница.