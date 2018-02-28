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В Киеве в метро умер мужчина

Комментариев: 1
Мужчина умер в Киеве на станции метро Политехнический институт. Причины смерти устанавливаются.
Инцидент произошел на станции Политехнический институт
Инцидент произошел на станции Политехнический институт
wikipedia.org

В столичном метро на станции Политехнический институт умер мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена, пишет Укринформ.

“Да, правда. Скорая констатировала смерть“, - подтвердила представитель метрополитена Наталья Макогон.

В настоящее время причины смерти устанавливаются.

Метро работает в привычном режиме.

Напомним, в декабре в метро  Киева умерли три человека - 6 декабря на Майдане, 14 декабря на станции метро Контрактовая площадь и 18 декабря возле выхода из метро Дарница.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, метро, смерть
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Комментариев (1)
ШКИПЕР*    28.02.2018, 22:11
Оценка:  -1
ШКИПЕР*
каждый день умирают...
дома...на улице...в метро...
зачем писать об этом?
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