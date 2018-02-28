В Киеве в метро умер мужчина
Мужчина умер в Киеве на станции метро Политехнический институт. Причины смерти устанавливаются.
В столичном метро на станции Политехнический институт умер мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена, пишет Укринформ.
“Да, правда. Скорая констатировала смерть“, - подтвердила представитель метрополитена Наталья Макогон.
В настоящее время причины смерти устанавливаются.
Метро работает в привычном режиме.
Напомним, в декабре в метро Киева умерли три человека - 6 декабря на Майдане, 14 декабря на станции метро Контрактовая площадь и 18 декабря возле выхода из метро Дарница.
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