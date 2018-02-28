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В Киеве произошло крупное ДТП с участием 5 автомобилей

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со слов патрульных полицейских пишет, что девушка-водитель Mitsubishi Outlander отвлеклась на телефон.
В Киеве произошло крупное ДТП с участием 5 автомобилей
© kiev.informator.ua
Фото 1/14
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
  • ДТП на Луговой
В Киеве произошло крупное ДТП с участием 5 автомобилей
ДТП на Луговой
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На улице Луговой вечером 28 февраля произошло крупное ДТП, в результате которого пострадал один из водителей. Об этом пишет Киев Оперативный.

Водитель Киа утверждает, что он притормаживал, поскольку уже горел красный сигнал светофора, и в этом момент почувствовал удар сзади. Автомобиль отбросило на Nissan, а тот, в свою очередь, ударил Chevrolet. За Шевроле в это время ехал Daewoo, который на полном ходу въехал Mitsubishi.

При этом Информатор со слов патрульных полицейских пишет, что девушка-водитель Mitsubishi Outlander отвлеклась на телефон, в результате чего она врезалась в Daewoo Matiz. Остальные машины столкнулись по цепной реакции.

В результате ДТП пострадал водитель Daewoo. Он госпитализирован с различными травмами. Образовалась огромная пробка в сторону Автозаводской.

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Напомним, утром 1 марта Киев замело, город стоит в 10-балльных пробках. Также произошли ряд ДТП, в частности районе Святошина.

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Теги: ДТП, Киев
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