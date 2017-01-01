Из-за непогоды аэропорт Борисполь изменил расписание

Рейсы в Борисполе задерживают. В то же время аэропорт Киев (Жуляны) продолжает свою работу в штатном режиме.

С учетом непогоды и ухудшения погодных условий в Украине, международный аэропорт Борисполь в четверг, 1 марта, изменил расписание рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

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“Произошли некоторые изменения в расписании внутренних рейсов из-за сложных метеоусловий для аэропортов прибытия. Международные рейсы обслуживаются в сложных погодных условиях. Учитывая снегопад, советуем пассажирам заранее уточнять расписание на он-лайн табло сайта аэропорта и с помощью телефонной справки“, - сообщает аэропорт.

В то же время аэропорт Киев Жуляны сообщает, что продолжает свою работу в штатном режиме.

Напомним, 1 марта в Украине в результате осложнения погодных условий обесточены 174 населенных пункта в 10 областях. Также сильный снегопад привел к серьезным пробкам на дорогах Киева.

Ранее 27 февраля из-за обильного снегопада приостановил работу международные аэропорты Херсон и Одесса.