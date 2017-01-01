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В метро Киева сыграл оркестр Нацгвардии

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В метро столицы первый день весны встречали музыкальным флешмобом и цветами. Для жителей Киева в фойе станции Золотые ворота сыграл военный оркестр Национальной гвардии Украины.

В Киеве в фойе станции Золотые ворота в четверг, 1 марта, военный оркестр Национальной гвардии Украины устроил мини-концерт. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что оркестр в течение получаса играл классические произведения и обработки мировых рок-хитов.

Также представители Зеленстроя раздавали женщинам тюльпаны. Акцию устроило руководство подземки.

Напомним, ранее в Днепре курсанты университета внутренних дел устроили масштабный флешмоб ко Дню герба.

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, Метрополитен, метро, видео, цветы, весна, флешмоб, Киевское метро, Нацгвардия
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